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سياسة|أفغانستان

طالبان تجتاح مقاطعة في أفغانستان وتقتل حاكمها

أحد ضحايا هجوم حركة طالبان على مقاطعة خواجه عمري بإقليم غزنة
أحد ضحايا هجوم حركة طالبان على مقاطعة خواجه عمري بإقليم غزنة
12/4/2018

قال مسؤول بالشرطة الأفغانية إن مسلحي حركة طالبان سيطروا على مقاطعة في إقليم غزنة (الخميس)، وقتلوا أكثر من 12 شخصا بينهم حاكم المنطقة، قبل أن ينسحبوا.

وكانت مقاطعة خواجه عمري من أكثر المناطق أمنا في إقليم غزنة.

وقال رمضان علي محسني، نائب رئيس الشرطة في غزنة، إن المسلحين قتلوا حاكم المنطقة علي دوست شمس وحراسه الشخصيين، وسبعة من رجال الشرطة، وخمسة من عناصر المخابرات الحكومية. وأضاف أن عددا يتراوح بين 45 و50 مسلحا قتلوا.

وأضاف محسمني، أن مسلحي طالبان أحرقوا بعد ذلك مقر حاكم المنطقة، قبل أن يغادروا المقر وتعود قوات الأمن الحكومية.

وسُجيت جثث على الأرض في ساحة مقر الحاكم قبل ظهر الخميس.

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، في بيان إن 20 شرطيا قتلوا في الهجوم.

وتقع مقاطعة خواجه عمري قرب مدينة غزنة عاصمة الإقليم التي يقطنها 150 ألفا على بعد 150 كيلومترا جنوب غربي العاصمة الأفغانية كابل.

وعادة ما يتصاعد القتال في أفغانستان في الربيع بعد أن يذيب الدفء الثلوج التي تسد الممرات الجبلية مما يزيد من حركة المسلحين.

وتعلن طالبان عن بدء هجوم الربيع عادة في أبريل/نيسان.

المصدر : رويترز
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