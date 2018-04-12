شاهد: لاجئ سوري يعيش في مطار منذ أكثر من شهر

قال الشاب السوري حسن القنطار إنه عالق في مطار بالعاصمة الماليزية كوالالمبور منذ أكثر من شهر في واقعة تتشابه مع أحداث فيلم "ذا ترمينال" الذي قام ببطولته الممثل الأمريكي توم هانكس.

وجذبت مقاطع الفيديو التي ينشرها القنطار على تويتر وفيسبوك ويسرد فيها تفاصيل حياته اليومية في مطار كوالالمبور 2 للرحلات الاقتصادية اهتمام جماعات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام.

وقال القنطار (36 عاما) إنه يعيش في المطار منذ السابع من مارس/آذار مضيفا أنه يخشى الاعتقال إذا أُعيد إلى سوريا التي تمزقها الحرب منذ سبع سنوات.

وقال القنطار لـ"رويترز": "لا أريد أن أصبح آلة قتل وأن أدمر وطني".

وذكر القنطار، وهو موظف سابق في مجال التأمين، أنه كان يعيش في الإمارات عندما اندلعت الحرب في سوريا. وأضاف أن السلطات رحلته إلى كوالالمبور في 2016 بعدما رفضت السفارة السورية في الإمارات تجديد جواز سفره.

وقال إنه استغرق أكثر من عام ليجمع الأموال اللازمة لشراء تذكرة طيران إلى الإكوادور، لكن شركة الطيران رفضت صعوده إلى الطائرة. ولم يشرح كيف جمع المال.

وأضاف أنه حاول السفر بعد ذلك إلى كولومبيا لكن سلطات الهجرة رفضت دخوله إلى البلاد وأعادته مرة أخرى إلى كوالالمبور.

وأكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عقد لقاء مع القنطار لكن قالت إنها لا تعلق على حالات فردية.

وقال القنطار إن المفوضية لم تبلغه كم ستستغرق الإجراءات من وقت لإخراجه من المطار.

ويوافق الخميس 12 أبريل/نيسان مرور 37 يوما على وجود القنطار في صالة الترانزيت بالمطار.

ويعتمد الشاب السوري على ما يجود به عليه العاملون في المطار وشركات الطيران من طعام وإمدادات، على غرار ما حدث مع النجم الأمريكي الشهير توم هانكس، في الفيلم الذي أخرجه ستيفن سبيلبرغ.