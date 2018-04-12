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سياسة

شاهد: فلسطيني ظهر في فيديو قنصه يرد على مزاعم الاحتلال

12/4/2018

قال شاب فلسطيني إنه الشخص الذي ظهر في مقطع مُسرب لإطلاق قناص إسرائيلي النار عليه، نافيا مزاعم الاحتلال بأنه كان يُنظم مظاهرة عنيفة عند حدود قطاع غزة.

وظهر المقطع، الذي صوره جندي من جيش الاحتلال واستمر 81 ثانية، على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الإثنين الماضي، وأثار جدلا واسعا واستهجانا بعد ظهور استهداف الشاب الفلسطيني الذي بدا واقفا في مكانه.

وأشاد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بالقناص الإسرائيلي، الذي أطلق النار على الشاب الفلسطيني، بينما ندد بالجندي الذي التقط مقطع الفيديو.

وقال ليبرمان في تصريحات للصحفيين (الثلاثاء): "قناص غزة يستحق التكريم والمصور يستحق التأنيب".

لكن تامر أبو دقة (28 عاما) وهو من سكان خان يونس بجنوب قطاع غزة وبدون عمل، قال إنه تعرض لإطلاق النار أثناء مساعدته لفلسطينيين آخرين على الهرب من نيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال لـ "رويترز" إن عددا من الشبان كانوا منبطحين على الأرض ويخشون مغادرة المنطقة، وإنه بدأ في السير باتجاههم مطمئنا إياهم بأنه قادم لمساعدتهم لكنه تعرض لإطلاق النار.

وارتفع عدد الشهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلي إلى 33 شخصا منذ انطلاق مسيرة العودة في الثلاثين من الشهر الماضي.

المصدر : رويترز
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