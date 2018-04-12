شاهد: تلاميذ فلسطينيون "صامدون" في الخيام بعد هدم إسرائيل لمدرستهم

لم يستسلم معلمو وطلاب إحدى المدارس الفلسطينية التي هدمها الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة الخليل وواصلوا تلقي الدروس في خيام نُصبت على أنقاض مبنى مدرستهم.

وافتتحت المدرسة هذا العام بتمويل صناديق أوربية لمساعدة نحو 45 طفلا يعيشون في محيط المجتمع البدوي المجاور للمدينة، لكن القوات الإسرائيلية التي هدمت المدرسة الثلاثاء الماضي تقول إنها بُنيت في منطقة أثرية.

ومع ذلك عاد التلاميذ للمدرسة في صباح اليوم التالي، لكن ليتلقوا دروسهم في خيام وليس في مبنى.

وقال هيثم زغارنة أحد مُعلمي المدرسة "بنيناها لتخدم التجمع السكاني في المنطقة لأن الطلاب والأطفال في سن الروضة والصف الأول والثاني لا يستطيعون الذهاب إلى أقرب مدرسة لهم لأنها بعيدة".

وقال عدد من التلميذات إن بناء المدرسة في هذا المكان سهل عليهم القدوم إليها للتعلم، وأكدن أنهن سيعدن بنائها مهما هدمتها سلطات الاحتلال.

وقالت وزارة التعليم الفلسطينية في بيان إنها ملتزمة بإعادة بناء المدرسة وستواصل مساعدة المجتمعات البدوية في الضفة الغربية.