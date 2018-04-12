رويترز: ترمب طلب من الملك سلمان سرعة إنهاء الأزمة الخليجية

نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين اثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب طالب في اتصال هاتفي مع العاهل السعودي سلمان إنهاء الأزمة الخليجية المتعلقة بحصار قطر سريعا.

ونقلت الوكالة عن المسؤولين، اللذين تم إطلاعهما على المحادثة، وطلبا عدم الكشف عن هويتيهما كي يتحدثا بحرية عن الاتصالات الدبلوماسية رفيعة المستوى، أن ترمب يسعى لتسوية الخلاف بين قطر وجيرانها من أجل استعادة الوحدة بين دول الخليج العربية وتوحيد الجبهة أمام إيران.

ووصف أحد المسؤولين نبرة ترمب في الاتصال الذي جرى في الثاني من أبريل/نيسان الحالي مع الملك سلمان بأنها كانت "قوية". ولم يتضح كيف رد العاهل السعودي.

ونقلت رويترز عن المسؤول قوله إن تركيز الرئيس ترمب "ينصب دوما على إيران وبرامجها النووية والصاروخية التي تهدد دول الخليج جميعا وكذلك إسرائيل، وأكد أن خصومة السعوديين والإماراتيين مع قطر لا منطق لها".

ولم ترد المتحدثة باسم البيت الأبيض والسفارة السعودية في واشنطن على طلب للتعليق.

ونقلت الوكالة عن مسؤول ثان مطلع على الاتصال أن ترمب أصر على حل الخلاف بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال ثلاثة أسابيع لأسباب من بينهما قرار وشيك بشأن إيران.

وحدد ترمب مهلة تنتهي في 12 مايو/أيار لتلتزم القوى الأوربية بتحسين الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران وإلا ستنسحب واشنطن منه.

وكان البيت الأبيض قد قال في نص مكتوب للمكالمة بين ترمب والملك سلمان إن الرئيس الأمريكي "أكد أهمية حل النزاع الخليجي واستعادة وحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتصدي لنفوذ إيران الخبيث وهزيمة الإرهابيين والمتطرفين".

لكن النص لم يتطرق إلى تحديد مهلة أمريكية لحل النزاع.

وبحث ترمب الأزمة الخليجية في اتصال هاتفي في السادس من أبريل/نيسان مع ولي عهد أبو ظبي الأمير محمد بن زايد وفي اجتماع بالبيت الأبيض يوم الثلاثاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.