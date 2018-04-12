ترمب: لم أحدد موعدا لشنّ هجوم على سوريا

أضفى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مزيدا من الضبابية بشأن توقيت الضربة المحتملة التي تتوعد واشنطن شنها ضد سوريا ردا على هجوم كيميائي مفترض نسب إلى قوات النظام في الغوطة الشرقية.

وغداة تحذيره روسيا بأن "الصواريخ قادمة"، قال ترمب في سلسلة تغريدات (الخميس): "لم أقل قط متى سيشن هجوم على سوريا. قد يكون في وقت قريب جدا أو غير قريب على الإطلاق".

وأضاف: "على كل حال، قامت الولايات المتحدة في ظل إدارتي بعمل رائع عبر تخليص المنطقة من تنظيم الدولة الإسلامية. أين شكرا أمريكا؟"

وتشير تغريدة ترمب الخميس إلى تراجعه عن أخرى عدائية نشرها الأربعاء، وحذر فيها سوريا وحليفتها الأبرز روسيا من أن الولايات المتحدة قد تشن ضربة وشيكة على خلفية الهجوم الذي استهدف المدنيين في مدينة دوما السورية السبت.