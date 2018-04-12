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سياسة

السلطة الفلسطينية تدفع رواتب موظفيها بالضفة الغربية وتمتنع عن دفعها في غزة

موظفون بقطاع غزة يحتجون على عدم صرف رواتبهم
موظفون بقطاع غزة يحتجون على عدم صرف رواتبهم
12/4/2018

لم تدفع السلطة الفلسطينية الرواتب لموظفيها في قطاع غزة هذا الشهر، وهو تحرك قد يهدد اتفاقا متعثرا بالفعل للمصالحة مع منافستها حركة المقاومة الإسلامية حماس .

وأثار عدم دفع رواتب شهر مارس آذار في الموعد المحدد يوم الثلاثاء غضبا وشكوكا في القطاع المنهك اقتصاديا.

وتزايدت الشكوك مع قيام السلطة الفلسطينية، التي يرأسها الرئيس محمود عباس، بدفع الرواتب بالفعل لموظفيها في الضفة الغربية التي تسيطر عليها.

وقالت وزارة المالية بالسلطة الفلسطينية في رام الله إن تأخر الدفع في غزة سببه "مسائل فنية".

وقال شهود إن عمالا غاضبين قاموا اليوم الخميس بتعطيل العمل في بنكين في غزة وسدوا مدخل بنك ثالث. وعبًروا عن شكوك بشأن مصير وظائفهم وسط صراع على السلطة طال أمده بين عباس وحماس.

وقبل عام خفض عباس رواتب 60 ألف موظف بالسلطة الفلسطينية في غزة بنسبة 30 بالمئة في محاولة لممارسة ضغط على حماس التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007.

ويصر عباس على أنه يتعين على حماس أن تتخلى عن السيطرة الأمنية والإدارية على غزة. وأبلغ حركة فتح التي يترأسها، في الثامن من أبريل نيسان "إذا رفضوا فإننا لن نكون مسؤولين عما يحدث هناك".

وقال خبراء اقتصاديون إن تخفيضات الرواتب ستقلص أيضا إيرادات الضرائب التي تجمعها حماس والتي تستخدمها لدفع رواتب 40 ألف موظف عينتهم في غزة منذ عام 2007.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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