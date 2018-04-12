السلطات المصرية تحيل هشام جنينة إلى محاكمة عسكرية

قال محامي هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، إن جنينة أحيل إلى محاكمة عسكرية بتهمة نشر أخبار كاذبة تسيء إلى القوات المسلحة.

ونقلت وكالة رويترز عن المحامي علي طه أن أولى جلسات محاكمة موكله ستعقد يوم الإثنين المقبل.

وكانت النيابة العسكرية قد أمرت في فبراير/شباط بحبس جنينة 15 يوما على ذمة التحقيق.

وفي ذلك الوقت قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن أمر الحبس صدر بناء على تصريح أدلى به جنينة وجاء فيه أن رئيس أركان الجيش المستدعى الفريق سامي عنان يحتفظ بوثائق وأدلة تحتوي على ما يدين الدولة وقيادتها في أحداث عنف وقعت بعد انتفاضة 2011.

وكان جنينة عضوا قياديا في الحملة الانتخابية لعنان الذي احتجز في يناير كانون الثاني بعد أن اتهمه الجيش بإعلان اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة دون الحصول على إذن منه.

وأجريت الانتخابات في مارس آذار وفاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية.

وكان الجيش يشير فيما يبدو إلى مقابلة أجراها جنينة مع موقع "هاف بوست عربي".

ونفى محام موكل من عنان ما ورد على لسان جنينة الذي ألقي القبض عليه يوم صدور الأمر بحبسه على ذمة التحقيق.

وأدانت منظمة العفو الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان احتجاز جنينة معتبرة إياه "إهدارا تاما للحق في حرية التعبير والمشاركة في الحياة العامة".

وكان عدد من الأشخاص قد اعتدوا على جنينة بالضرب في يناير كانون الثاني بعد أيام من احتجاز عنان، واتهم جنينة، وهو قاض سابق، أجهزة الدولة بالوقوف وراء الاعتداء.