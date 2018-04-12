السعودية المتلقي الرئيسي لصادرات الأسلحة الألمانية في عام 2018

قالت الحكومة الألمانية إن المملكة العربية السعودية هي المتلقي الرئيسي لصادرات الأسلحة الألمانية في الربع الأول من عام 2018.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، أصدرت الحكومة الألمانية تصاريح تصدير للملكة العربية السعودية بنحو 162 مليون يورو خلال الربع الأول من العام الجاري، أي ما يزيد بمقدار ثلاثة أضعاف عن القيمة التي تم رصدها في الربع الأول من العام الماضي.

وأوضحت الحكومة في ردها على استجواب برلماني من حزب اليسار المعارض، أن التصاريح التي أصدرتها لتصدير أسلحة خلال الربع الأول من عام 2018 تقل بشكل واضح عن تلك التي أصدرتها في الفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي. وأشارت إلى أنها أصدرت هذا العام تصاريح تصدير أسلحة بقيمة 880 مليون يورو، فيما بلغت قيمة تصاريح العام الماضي مليارين و200 مليون يورو في الربع الأول من العام.

واتهم حزب اليسار المعارض الحكومة "بخداع الرأي العام" فيما نصت عليه اتفاقية الائتلاف الحاكم الجديد من أنه لن يتم إصدار أي تصاريح لتصدير أسلحة ألمانية لأية دول مشاركة في حرب اليمن.

واتفق حزب الاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف بينهما على وقف تصدير أسلحة لجميع الدول التي تشارك "بشكل مباشر" في حرب اليمن. ولكن تم إدماج بند في اتفاقية الائتلاف لحماية المعايير القائمة بالنسبة لأية تصاريح أولية صدرت بالفعل. ويتم استخدام هذا البند حاليا فيما يتعلق بزوارق للدورية سيتم تصديرها إلى السعودية.

وتحظر المبادئ التوجيهية لتصدير الأسلحة الألمانية على الحكومة تصدير أي سلاح إلى مناطق نزاع حول العالم. وتنص هذه المبادئ على "لا يتم إصدار تصريح بتوريد أسلحة حرب أو معدات تسلح أخرى تقترب من كونها أسلحة حرب لدول متورطة في نزاعات مسلحة أو لأي مكان آخر يواجه مثل هذا الخطر".

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر استياء شركات الأسلحة من عدم إصدار تصاريح من قبل الحكومة، واصفة إياه بـ "تكدس تصاريح"، بسبب طول المدة التي استغرقها تشكيل الحكومة في ألمانيا. وأعلنت شركة راينمنتال الألمانية لتصنيع الأسلحة في مارس/ آذار الماضي تأثر حجم المبيعات والطلبات في الربع الأخير من عام 2017 بسبب قرارات التصدير المعلقة لدى الحكومة الألمانية.