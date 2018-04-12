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سياسة

استشهاد فلسطيني في غارة للاحتلال على غزة

فلسطينيون يشيعون جثمان أحد شهداء احتجاجات "مسيرة العودة" في قطاع غزة
فلسطينيون يشيعون جثمان أحد شهداء احتجاجات "مسيرة العودة" في قطاع غزة
12/4/2018

استشهد فلسطيني في قصف للاحتلال الإسرائيلي مواقع للمقاومة وسط غزة، ليرتفع عدد الشهداء إلى 33 منذ انطلاق مسيرة العودة في الثلاثين من الشهر الماضي.

وقال الاحتلال الإسرائيلي إن الضربة نفذت ردا على تفجير استهدف مركبة عسكرية على حدود غزة يوم الأربعاء ولم يسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن الغارات استهدفت موقعي تدريب يتبعان لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وسط قطاع غزة ما خلف أضرارا مادية.

ويستعد الجانبان لمظاهرات فلسطينية على حدود غزة يوم الجمعة في الجولة الثالثة من الاحتجاجات الأسبوعية المقرر أن تصل إلى ذروتها في منتصف مايو أيار في الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل أو ما يطلق عليها الفلسطينيون ذكرى "النكبة".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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