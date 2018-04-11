نظام الأسد يخلي مطاراته تحسبا لضربة أمريكية

شهدت المطارات العسكرية للنظام السوري، ومواقع تتمركز فيها ميليشيات تابعة لإيران، في اليومين الماضيين، عمليات إخلاء وتغيير مواقع، تحسّبا لضربة أمريكية محتملة.

يأتي ذلك على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوح خلالها بالتدخل عسكريا في سوريا، ردّا على الهجوم الكيميائي الذي استهدف دوما، قبل أيام، من قبل النظام.

وقالت مصادر من المعارضة السورية لـ "الجزيرة" إن النظام السوري نقل طائرات وذخائر من قواعده إلى قواعد تابعة للقوات الروسية.

وأفادت مصادر لوكالة "الأناضول" أن المئات من الميليشيات الشيعية خرجت من معقلها جنوبي سوريا، والذي يطلق عليه اسم "مثلث الموت"، والأخير يعدّ نقطة تقاطع بين ريف دمشق الجنوبي مع ريفي درعا والقنيطرة.

وأضافت المصادر أن الميليشيات اتجهت جنوباً نحو بلدة الصنمين شمال درعا، حيث توزعت على النقاط العسكرية في محيط البلدة.

وأوضحت أن مقاتلي "حزب الله" اللبناني انسحبوا من بلدة القصير في ريف حمص الجنوبي، ومن محيط مطار الضمير في القلمون الشرقي شمال شرق دمشق، وتوجهوا نحو الأراضي اللبنانية.

من جانبهم، قال ناشطون معارضون أن النظام قام بإخلاء مطار "السين" شرق دمشق من الطائرات، مشيرين، نقلا عن شهود عيان، أنّ مقاتلي النظام والميليشيات التابعة لإيران، انسحبوا من محيطها.

ورجح الناشطون، أن تكون الطائرات التي تم إخلائها في مطاري "الضمير" و"السين"، قد تم نقلها إلى قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية غربي سوريا.

ووفق المصادر نفسها، سجّلت تحركات للميلشيات التابعة لإيران المتمركزة جنوبي حلب، حيث أفادت مصادر محلية أن تلك الميلشيات غادرت مواقعها في جبل "عزان" بالمنطقة، وتوجّهت نحو الأحياء السكنية في حلب.

ولفتت إلى أن جميع القطع العسكرية التابعة للنظام السوري في حالة تأهب واستعداد للضربة الأمريكية المحتملة.

وفي وقت سابق (الأربعاء) حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عبر "تويتر"، روسيا من رد قادم على الهجوم الكيميائي في مدينة دوما السورية، قائلا إن "الصواريخ قادمة".

وقبل ذلك، أكد ترمب أن الهجوم الكيميائي الذي نفذه النظام السوري (السبت) الماضي، على مدينة دوما في ريف دمشق "سيقابل بالقوة".

كما شدد، خلال اجتماعه مساء (الإثنين) مع القادة العسكريين في البيت الأبيض، على أنه "سيتم اتخاذ قرار قوي خلال اليومين المقبلين للرد على الهجوم المذكور"، وفق إعلام أمريكي.

وقتل 78 مدنياً على الأقل وأصيب مئات (السبت) الماضي، جراء هجوم كيميائي للنظام السوري على دوما، آخر منطقة تخضع للمعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بحسب مصدر طبي.