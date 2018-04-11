مقتل 257 شخصا على الأقل في تحطم طائرة عسكرية بالجزائر (فيديو)

قال التلفزيون الجزائري إن 257 شخصا على الأقل لقوا حتفهم (الأربعاء) في حادث تحطم طائرة عسكرية في حقل زراعي شمالي الجزائر بعيد إقلاعها.

وقال متحدث باسم وكالة الحماية المدنية إن الطائرة كانت تقل جنودا عندما سقطت في منطقة قريبة من قاعدة بوفاريك العسكرية.

وأضاف أن طائرة إيل-76 السوفييتية الصنع تحطمت في منطقة زراعية غير مأهولة.

ولم يتضح على الفور سبب تحطم الطائرة، وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث، وفقا لبيان أصدرته وزارة الدفاع الجزائرية.

ولم تقدم وزارة الدفاع أي تفاصيل عن حصيلة القتلى، لكنها قدمت التعازي لأسر الضحايا.

كانت الرحلة قد أقلعت للتو من بوفاريك على بعد 30 كيلومترا جنوب غرب العاصمة الجزائرية إلى قاعدة عسكرية أخرى في بشار جنوب غرب البلاد.

وكان من المقرر أن تتوقف الطائرة في تندوف جنوب الجزائر، التي تضم كثيرا من القادمين من الصحراء الغربية المجاورة، وهي منطقة متنازع عليها مع المغرب.