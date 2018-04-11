مصر تفتح معبر رفح في كلا الاتجاهين لمدة 3 أيام

أعلنت السفارة الفلسطينية في القاهرة (الأربعاء) أن السلطات المصرية ستفتح معبر رفح البري بشكل استثنائي في كلا الاتجاهين، لمدة 3 أيام ابتداءً من يوم غد الخميس.

وقالت السفارة، في بيان إن "السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري ثلاثة أيام بدءًا من غد الخميس حتى السبت، لسفر وعودة المواطنين في الاتجاهين".

يشار إلى أن معبر رفح البري لم يفتح منذ بداية العام الجاري (2018) سوى ستة أيام فقط.

ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وتغلقه السلطات المصرية بشكل شبه كامل، منذ يوليو/تموز 2013، لـ"دواع أمنية"، وتفتحه على فترات متباعدة لسفر الحالات الإنسانية، فيما ينتظر آلاف المرضى والطلاب وأصحاب الإقامات الأجنبية فتح المعبر للسفر من القطاع، وعادة لا تكفي المدة التي تحددها مصر لفتح المعبر لمرور العالقين كافة.

وفتحت مصر معبر رفح الذي يفصل أراضيها عن قطاع غزة، بتاريخ 23 آذار/مارس الماضي، ولمدة يومين فقط؛ إذ تمكن المئات من مغادرة المعبر إلى الجانب المصري.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة حصارًا مشددًا منذ 11 عامًا، إذ تغلق كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكل جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.