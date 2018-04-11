مؤسس "فيسبوك" يعتذر أمام الكونغرس تاركا أسئلة بلا أجوبة

اعتذر رئيس شركة فيسبوك مارك زوكربيرغ، (الثلاثاء) أمام مجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي، في إطار الفضائح التي تهز شبكته للتواصل الاجتماعي تاركا بعض الأسئلة من دون أجوبة.

وخلال مثوله الأول الذي كان ينتظر بترقب شديد واجه زوكربيرغ على مدى خمس ساعات، أسئلة كثيرة طرحها أعضاء مجلس الشيوخ حول إدارته لمشكلة سوء استخدام منصته ولمسألة حماية البيانات الشخصية وصولًا إلى التلاعب السياسي.

وقدم زوكربيرغ الذي ارتدى بزة قاتمة اللون وربطة عنق زرقاء، اعتذاراته الشخصية لأنه لم يدرك بسرعة إلى أي حد يمكن التلاعب بشبكة "فيسبوك". وقال "هذا خطأي. وأنا آسف على ذلك".

وأضاف "نحتاج إلى وقت لإنجاز كل التغييرات الضرورية" للحد من سوء استخدام الشبكة معددًا الإجراءات المتخذة والتي ستتخذ لتصحيح المسار.

سباق تسلح

ورد الملياردير الأمريكي الشاب (33 عامًا) بشكل مفصل على غالبية الأسئلة، لكن ظهرت عليه في مرات عدة مؤشرات إلى عدم فهم، بل نفاد صبر حيال البرلمانيين الذين أبدى بعضهم عدم إلمام بالرهانات التكنولوجية في النقاش الدائر.

وأكد أن شبكته "آمنة" رغم كل القضايا المثبتة بالتلاعب وتحويل بيانات المستخدمين الشخصية كما حصل مع فضيحة "كامبريدج أناليتيكا".

وأشار الى مدى صعوبة مكافحة التلاعب السياسي متحدثًا عن "سباق إلى التسلح" لمواجهة "أشخاص في روسيا مهمتهم استغلال أنظمتنا".

وقال من جهة أخرى إن مجموعته "تعمل" مع المدعي العام الخاص روبرت مولر الذي يعتبر أن الإنترنت -ولا سيما فيسبوك- شكلتا منصة لعملية دعائية واسعة النطاق مصدرها روسيا خلال الحملة الرئاسية الأمريكية في العام 2016 التي فاز فيها دونالد ترمب.

وقال زوكربيرغ "إنني نادم كثيرًا على بطئنا في رصد" التدخل الأجنبي عبر الشبكة خلال الحملة الانتخابية.

لا أجوبة

وألمح كذلك كما سبق له أن فعل، إلى أنه لا يعارض "تنظيمًا" لعمل مجموعات الإنترنت، وفق احتمال تطرق إليه برلمانيون عدة خلال الجلسة، "في حال كان جيدًا".

وأكد كذلك أن شبكة التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من ملياري مستخدم ليست "احتكارًا" من دون أن يتمكن من ذكر أي منافس لفيسبوك.

إلا أن الكثير من البرلمانيين أعربوا عن "تشكيكهم" أمام أجوبة زوكربرغ الذي رد في مرات عدة بالقول "لا أعرف" أمام أعضاء مجلس الشيوخ والصحفيين الكثيرين الحاضرين.

وقالت السناتور كامالا هاريس "خلال جلسة الاستماع هذه (..) طرحت عليك أسئلة تتعلق بقضايا أساسية لكنك لم تقدم أي جواب عليها".

وواجه زوكربيرغ صعوبة خصوصًا في تبرير عدم إقدام "فيسبوك" اعتبارًا من العام 2015 على تعليق عمل "كامبريدج أناليتيكا" وعدم إبلاغها الهيئة الناظمة للتجارة ولا المستخدمين بأن بياناتهم تحول لغرض آخر.

وقال زوكربيرغ "كان ينبغي أن نعلق عملها" في العام 2015 "لقد ارتكبنا خطأ" مضيفًا أنه كان على قناعة في تلك الفترة أن القضية طويت عندما أكدت الشركة أنها حذفت البيانات. وأقر "كان ينبغي ألا نكتفي بجوابهم".

واضطر زوكربيرغ مرات عدة إلى توضيح كيفية تعامل مجموعته مع البيانات التي يتشاركها المستخدمون عبر الشبكة. وأكد "نحن لا نبيع بيانات إلى شركات الإعلانات" مشيرًا إلى أنه يسمح لها باستهداف المستخدمين بدقة بفضل بيانات تملكها "فيسبوك".

وقال زوكربيرغ إن ذلك يسمح للرسائل الموجهة أن تكون "فعالة أكثر" وهذا هو جوهر منظومة "فيسبوك" الاقتصادية.

وطرح أعضاء مجلس الشيوخ أسئلة كثيرة عليه حول عدم الوضوح في شروط الاستخدام.

ويأتي مثول زوكربيرغ أمام مجلسي الكونغرس وسط عاصفة حول سرقة بيانات ملايين الاشخاص من مستخدمي الموقع من قبل شركة كامبريدج أناليتيكا البريطانية التي عملت لصالح حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقدم زوكربيرغ اعتذارات كثيرة منذ الكشف عن هذه الفضيحة في منتصف مارس/آذار والتي أثرت كثيرة على صورة المجموعة وأدت إلى تراجع أسهمها في البورصة.

إلا أن سهم "فيسبوك" ارتفع، الثلاثاء، في السوق المالية بنسبة 4.50 %.

ومن المقرر أن يمثل زوكربيرغ مجددًا الأربعاء أمام الكونغرس الأمريكي.