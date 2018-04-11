مؤسسة "ياسر مرتجى" تفوز بمنحة أمريكية بعد استشهاده بأيام

وافقت الولايات المتحدة على تقديم منحة مالية لشركة إعلامية أسسها الصحفي الفلسطيني الشاب ياسر مرتجى الذي استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي خلال تغطية مسيرة العودة بغزة.

وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إنه جرى اختيار مرتجى وفقًا للقواعد الإرشادية الأمريكية.

وأضافت في إفادة صحفية دورية: "نحن على علم بتقارير عن أن صحفيًا يعمل في غزة قتل في الاشتباكات هناك. ليست لدي تفاصيل عن حالته لكننا ندرسها".

وقال مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الوكالة الأمريكية للمعونة الدولية وافقت على منحة قدرها 11700 دولار لتمويل مؤسسة عين ميديا الشهر الماضي بموجب برنامج لدعم تنمية القطاع الخاص.

وكان ياسر مرتجى (30 عامًا) مصورًا يعمل مع عين ميديا، وهي شركة إنتاج فلسطينية شارك في تأسيسها.

وظهر في صور قبيل استشهاده، راقدًا وهو جريح على محفة وكان يرتدى سترة زرقاء واقية وعليها كلمة "صحافة" بحروف كبيرة بالإنجليزية.

ولم تعلق الولايات المتحدة بعد على إطلاق النار عليه.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته لا تتعمد استهداف الصحفيين، لكن العديد من الصحفيين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال خلال احتجاجات مسيرة العودة التي انطلقت على حدود غزة قبل 10 أيام.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، ردًا على سؤال عما إذا كانت القواعد الإرشادية الأمريكية تسمح بحصول عضو في حماس على أموال الوكالة الأمريكية للمعونة الدولية: "لا أعرف شيئًا عن تفاصيل الحالة".

وكررت دعوات واشنطن إلى إجراء "حوار سلمي" لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.