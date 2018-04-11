شاهد: قنص فلسطيني في غزة.. وليبرمان: القناص يستحق التكريم

أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بالقناص الإسرائيلي، الذي التقط مقطع فيديو له وهو يطلق النار على فلسطيني، بينما ندد ليبرمان بالجندي الذي التقط مقطع الفيديو.

وقال ليبرمان في تصريحات للصحفيين (الثلاثاء): "قناص غزة يستحق التكريم والمصور يستحق التأنيب".

وتعهد جيش الاحتلال الإسرائيلي (الثلاثاء) باتخاذ إجراء تأديبي فيما يتعلق بالتسجيل المصور الذي سربه أحد الجنود ويظهر فيه قناص من الجيش وهو يستهدف فلسطينيا عبر السياج الحدودي لغزة.

وظهر المقطع الذي استمر 81 ثانية على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الإثنين، ووصفته القنوات الإخبارية الإسرائيلية بأنه "مزعج".

وجاء ظهور هذا المقطع المصور في أعقاب موجة من الاحتجاجات الفلسطينية السلمية عند حدود غزة والتي استشهد فيها 30 متظاهرا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي بيان يوجز تحقيقا أوليا قال المتحدث باسم الجيش إن الحادث وقع في 22 ديسمبر/كانون الأول أثناء احتجاجات فلسطينية على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

واتهم بيان الاحتلال الفلسطيني الذي تعرض لإطلاق النار بأنه كان يقوم بتنظيم "شغب" ومحاولات لتخريب السياج الأمني.

وقال البيان إن القناص أطلق عليه طلقة واحدة وأصابه في الساق، مضيفا أن المقطع صوره جندي من وحدة أخرى.

وجاء في البيان: "بالنسبة للتصوير غير المسموح به لواقعة في مسرح العمليات وتوزيع المادة المصورة والتصريحات التي صدرت هناك فيجب الإحاطة بأن هذه الأفعال لا تتناسب مع درجة ضبط النفس المتوقعة من جنود قوات الدفاع الإسرائيلية وسيتم التعامل معها من قبل القادة العسكريين وفقا لذلك".

ولم يتضح عدد الجنود الذين قد يتعرضون لإجراء تأديبي أو حجم العقوبة. وسُمع خلال التسجيل المصور صوت يقول: "نعم يا ابن العاهرة" وذلك عند إطلاق النار على الفلسطيني الذي بدا واقفا بلا حراك قرب السياج.