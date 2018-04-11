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سياسة|أمريكا

ترمب على تويتر: استعدي يا روسيا.. صواريخنا قادمة!

الرئيس الأمريكي, دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي, دونالد ترمب
11/4/2018

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الأربعاء) على حسابه بموقع تويتر أن الصواريخ "قادمة" إلى سورية، ودعا روسيا إلى "الاستعداد".

وحذر ترمب روسيا من الرد الأمريكي على الهجوم الكيماوي على بلدة دوما بغوطة دمشق الشرقية، قائلا إن الصواريخ الأمريكية "قادمة"، كما هاجم موسكو لدعمها بشار الأسد.

وكتب ترمب: "لقد تعهدت روسيا بإسقاط جميع الصواريخ التي يتم إطلاقها على سوريا. استعدي يا روسيا، لأنها قادمة.. ستكون بارعة وحديثة وذكية".

وأضاف: "عليكم ألا تكونوا شركاء لـ’حيوان قاتل بالغاز‘ يقتل شعبه ويستمتع بذلك!"

وقال ترمب في تغريدة أخرى: "علاقاتنا مع روسيا أسوأ الآن من أي وقت مضى، بما في ذلك زمن الحرب الباردة. ولا مبرر لهذا".

وأضاف: "روسيا تحتاجنا كي نساعدهم في اقتصادهم، وهو أمر سيكون من السهل للغاية القيام به، ونحتاج جميع الدول أن تعمل معا. فهل نوقف سباق التسلح؟"

من جانبها قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على فيسبوك إن "الصواريخ الذكية ينبغي أن توجه صوب الإرهابيين وليس حكومة شرعية".

وأضافت المتحدثة: "الصواريخ الذكية قد تكون محاولة لتدمير أدلة على الهجوم الكيماوي المزعوم على الأرض في سوريا".

المصدر : رويترز + وكالة الأنباء الألمانية
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