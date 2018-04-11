الصومال يلغي برنامجا إماراتيا لتدريب مئات الجنود

ألغى الصومال برنامجا إماراتيا لتدريب مئات الجنود في مؤشر جديد على تصاعد التوتر بين الدولة الخليجية والبلد الواقع بمنطقة القرن الأفريقي.

وقال وزير الدفاع الصومالي محمد مرسل شيخ عبد الرحمن لوكالة الأنباء الوطنية (الأربعاء) إن الحكومة ستتولى دفع أجور وتدريب الجنود المسجلين بالبرنامج.

ودربت الإمارات مئات الجنود الصوماليين منذ عام 2014 في إطار جهد مدعوم من البعثة العسكرية للاتحاد الأفريقي يهدف لهزيمة متمردين مسلحين وتأمين البلاد للحكومة التي تحظى بدعم دول غربية وتركيا والأمم المتحدة.

ويقول محللون إن العلاقات بين الصومال والإمارات توترت منذ انفجار أزمة قطر لرفض مقديشو التحيز لأي طرف.

وترتبط دول عربية بعلاقات تجارية قوية وتتمتع بنفوذ في الصومال لكن ذلك يقابله ثقل قطر وحليفتها تركيا التي تعد واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب بالبلد الأفريقي.

ولم يرد حتى الآن أي تعليق من الإمارات.

وكانت قوات الأمن الصومالية صادرت 9 ملايين و600 ألف دولار من طائرة وصلت لمطار مقديشو قادمة من الإمارات (الأحد) الماضي.

ونددت الإمارات أمس (الثلاثاء) بمصادرة الأموال قائلة إنها كانت مخصصة لدفع أجور الجنود. وقالت حكومة الصومال إنها لا تزال تتحرى من هدف إرسال هذه الأموال.

وقال محللون إن مصادرة الأموال يعزز اعتقادا بين الكثير من الصوماليين بأن قوى أجنبية تسبب مشكلات لبلدهم.

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قال أمس (الثلاثاء) إن الإمارات تحاول حل المسألة مع الحكومة الصومالية لكن بيان وزير الدفاع الصومالي يلقي بشكوك على إمكانية إحراز تقدم.

وكانت الولايات المتحدة قد أوقفت في العام الماضي مساعدات غذائية وشحنات وقود لمعظم القوات المسلحة الصومالية بسبب مخاوف من حدوث أنشطة فساد. وتعتبر تركيا من المانحين العسكريين الآخرين ولها قاعدة عسكرية في الصومال.

وقال مسؤول من وزارة الشؤون الخارجية الصومالية لـ "رويترز" إن العقد المبرم مع الإمارات لتدريب قوات الأمن الصومالية انتهى في عام 2016.