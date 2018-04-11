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سياسة

الحوثيون يعلنون الهجوم على منشأة لأرامكو جنوب السعودية

11/4/2018

نقل تلفزيون المسيرة التابع لجماعة الحوثي اليمنية عن الجماعة قولها (الأربعاء) إنها نفذت ضربة بطائرة بدون طيار على منشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية النفطية العملاقة جنوب المملكة.

وأضاف تلفزيون المسيرة على حسابه الرسمي بتويتر: "سلاح الجو المسير يعلن عن تنفيذ ضربات جوية بطائرة قاصف1 على شركة أرامكو في جازان"، في إشارة إلى طائرة بدون طيار كشف عنها الحوثيون في وقت سابق.

وتدير أرامكو السعودية مصفاة في جازان تبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ألف برميل يوميا، وهي جزء من مدينة اقتصادية جديدة تطل على البحر الأحمر.

رسم توضيحي لطائرة &quot;قاصف 1&quot; المسيرة التي قال الحوثيون إنهم استخدموها في الهجوم

 

وقال تلفزيون المسيرة إن الحوثيين شنوا أيضا هجوما بطائرة بدون طيار من نفس الطراز على مطار أبها في منطقة عسير المجاورة.

ونشر موقع المسيرة على الإنترنت صورة توضيحية تبين إمكانات الطائرة المسيرة "قاصف 1" التي قال الحوثيون إنهم استخدموها في الهجمات.

من جانبها قالت شركة أرامكو السعودية عقب الهجوم إن منشآتها في جازان بجنوب غرب البلاد تعمل على نحو طبيعي وآمن.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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