الحوثيون يستهدفون وزارة الدفاع السعودية بالرياض

قالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن قوة صاروخية استهدفت وزارة الدفاع السعودية وأهدافا أخرى بالرياض بصواريخ من طراز بركان2.

وأضافت القناة الأربعاء أن الهجمات استهدفت مبنى توزيع تابعا لشركة أرامكو النفطية في نجران، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جازان.

من جهتها قالت الإخبارية السعودية إن الدفاع الجوي اعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، واعترضت آخر أطلق باتجاه مدينة جازان.

وأعلن المتحدث باسم التحالف العربي أنهم أسقطوا طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثيين استهدفت مطار أبها جنوب غربي السعودية.

وتابع "تم في حينه إغلاق حركة الملاحة الجوية بما يتوافق مع قوانين الطيران العالمي، ومن ثم عادت الحركة الجوية من وإلى المطار لطبيعتها".

وذكر العقيد المالكي أنه "من خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة تبين أنها طائرة بدون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية كانت تحاول استهداف المطار المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني".