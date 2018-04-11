استئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر بعد توقف أكثر من عامين

تستأنف مصر وروسيا (الأربعاء) الرحلات الجوية المباشرة بينهما برحلة من موسكو إلى القاهرة، بعد تعليق حركة الملاحة الجوية بينهما إثر تفجير طائرة ركاب روسية فوق سيناء عام 2015.

وستقلع الرحلة "إس يو 4000" لشركة أيروفلوت في الساعة 17:50 بتوقيت غرينتش، من مطار موسكو شيريميتييفو لتكون خطوة أولى قبل استئناف الملاحة الجوية بين البلدين.

في المقابل من المقرر أن تستأنف شركة مصر للطيران رحلاتها بين العاصمتين (الخميس) على أن تسيرّ الشركتان معًا خمس رحلات في الأسبوع.

وتوقفت حركة الملاحة الجوية بين روسيا ومصر، إثر الاعتداء الذي استهدف في أكتوبر/تشرين الأول 2015 طائرة ايرباص تابعة لشركة روسية عقب إقلاعها من شرم الشيخ ما أدى إلى مقتل 224 شخصًا. وتبنى تنظيم الدولة مسؤولية الاعتداء.

وشكل الهجوم وتوقف حركة الملاحة ضربة قوية للسياحة في مصر التي يقصدها العديد من السياح الروس.

وكانت أيروفلوت أعلنت في مارس/آذار استئناف رحلاتها موضحة أن "الشركة أوقفت رحلاتها باتجاه القاهرة في نهاية العام 2015 عندما توقفت الخدمة الجوية بين روسيا ومصر. ولاستئناف الرحلات كان لا بد من تكثيف الإجراءات الأمنية. وقد التزم الطرف المصري بهذا المطلب".

وأضاف البيان أنه "في الرابع من يناير/كانون الثاني 2018 وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا حول استئناف الحركة الجوية المنتظمة" بين البلدين.

وتم التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الأمن الجوي في ديسمبر/كانون الأول الماضي بين موسكو والقاهرة يقضي باستئناف الرحلات بين البلدين ابتداءً من فبراير/شباط.