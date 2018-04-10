واشنطن ترسل حاملة طائرات إلى البحر المتوسط

أعلنت البحرية الأمريكية إرسال حاملة طائرات و7 سفن حربية إلى البحر الأبيض المتوسط، في ظل تكهنات بتنفيذ واشنطن لضربة عسكرية ردًا على هجوم كيميائي ضد مدنيين في مدينة دوما السورية.

وأوضح بيان للبحرية أن حاملة الطائرات "هاري ترومان" والسفن الحربية المرافقة لها ستبحر الأربعاء، انطلاقًا من ميناء نورفولك بولاية فرجينيا وعلى متنها 6 آلاف و500 عسكري.

وتتكون المجموعة القتالية المرافقة للحاملة من طراد وعدد من المدمرات القادرة على إطلاق صواريخ موجهة.

ولم يكشف البيان عن وجهة السفن على وجه الدقة، إلا أن وكالة الأناضول للأنباء أشارت إلى أنه من المتوقع التحاقها بالأسطول الأمريكي السادس في البحر المتوسط.

وأضافت البحرية الأمريكية أن الفرقاطة الألمانية "إف جي إس هيسن" سترافق السفن الأمريكية أيضًا.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت تقارير صحفية عن تحرك سفن حربية أمريكية (لم تحدد عددها) من قبرص، شرقًا، باتجاه السواحل السورية، بينها المدمرة دونالد كوك المحملة بصواريخ موجهة من طراز توماهوك.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أن الهجوم الكيميائي على دوما سيقابل بالقوة، وأن قرارًا بهذا الشأن سيتم اتخاذه خلال يومين.