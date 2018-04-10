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سياسة

نيويورك تايمز: ترمب يعتقد أن الإمارات تقف في وجه تسوية الأزمة الخليجية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي
محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي
10/4/2018

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول في الإدارة الأمريكية قوله إن ترمب يعتقد أن الذي يقف في وجه تسوية الحصار ليس قطر بل الإماراتُ.

وأضافت الصحيفة أن المسؤول الأمريكي يرى أن ترمب ترمب يدفع باتجاه تسوية، لأن الخلاف يبدو غيرَ ضروري في منطقة مليئة بالصراعات، إلا أن المماطلة من قبل الإمارات وولي عهدها محمد بن زايد .

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي رفيع – لم تذكر اسمه- قوله إن لقاء أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم بالرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، سيشهد تحولا في موقف الأخير تجاه الدوحة من وصْفها بأنها "ممولة للإرهاب" إلى التعاطف معها في وجه الحصار المفروض عليها.

وتقول الصحيفة إن قطر قد تسجل اليوم انتصارا مهما في حال أبلغ ترمب أمير قطر، بأنه يَنظر الآن إلى خصوم قطر باعتبارهم حجرَ عثرة أمام حل نزاع إقليمي مهم.

كانت إدارة ترمب تأمل جمْعَ قادة دول مجلس التعاون الخليجي معاً في اجتماع قمة في واشنطن الشهر الحالي. لكنّ ولي العهد السعودي ونظيرَه الإماراتي قالا إنهما سوف يرفضان الدعوة، لأن مثل هذا الاجتماع كان سيتطلب إنهاء حصارهم لقطر، حسبما قال مسؤولون كبار في الإدارة.

المصدر : صحف أمريكية
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