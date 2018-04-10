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سياسة

مكتب التحقيقات الفيدرالي يداهم مكتب محامي ترمب الشخصي

مايكل كوهين المحامي الشخصي لترمب
مايكل كوهين المحامي الشخصي لترمب
9/4/2018

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي داهم مكتب مايكل كوهين المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأكد ستيفن ريان محامي كوهين لصحيفة نيويورك تايمز وقوع هذه المداهمة وأنه تم مصادرة "مراسلات" من المكتب.

ونقلت وكالة الأسوشيتد برس عن بيان أصدره ريان إنه ما حدث "أمر غير ضروري وغير مناسب بالمرة" لأن المحققين صادروا مراسلات واتصالات خاصة بين كوهين وبين عملائه.

وقال ريان إن موكله كوهين تعاون مع السلطات وسلم آلاف من الوثائق المتعلقة بتحقيق الكونغرس في تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة عام 2016.

وثار جدل بشأن كوهين، بعد الكشف عن دفعه أموال لممثلة أفلام إباحية تزعم أنها مارست الجنس مع ترمب وأنه تم دفع أموال لها قبيل الحملة الانتخابية في 2016 كي تلزم الصمت بشأن هذا الأمر.

لكن نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة إن قضية ستورمي دانييلز ليس سوى واحد من الموضوعات التي يتم التحقيق فيها.

وقالت الصحفية الأمريكية إنه تمت مصادرة وثائق ضريبية ورسائل إلكترونية ومراسلات بين كوهين والرئيس ترمب، والتي تحتاج لفريق خاص لمراجعتها لأنها محمية قانونيا نظرا لكونها مراسلات بين محامي وبين عميل له.

المصدر : نيويورك تايمز + وكالات
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