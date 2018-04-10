محكمة عسكرية مصرية تقضي بإعدام 36 شخصا

قررت المحكمة العسكرية بمحافظة الإسكندرية المصرية إحالة أوراق 36 متهما إلى المفتي في القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية "تفجيرات الكنائس".

وتتعلق القضية بتفجير الكنيسة البطرسية ومار مرقس بالإسكندرية وكنيسة مار جرجس بطنطا، وهجوم النقب.

ويحاكم في القضية 48 شخصا من بينهم 31 محبوسا و17 هاربا.

ونسبت النيابة للمتهمين الانتماء لجماعة أسست خلافا للقانون، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالسلم العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه إلى الخطر وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

ويتعين على المحاكم في مصر أخذ رأي المفتي في أحكام الإعدام قبل إصدارها لكن رأيه استشاري وغير ملزم.

ويمكن للمتهمين الطعن في الحكم أمام محكمة الطعون العسكرية العليا، والتي تكون أحكامها نهائية، أي لا يمكن الطعن عليها أمام أية محكمة أخرى.

وأصدر القضاء المصري بشقيه المدني والعسكري مئات الأحكام بالإعدام بحق معارضين منذ الانقلاب العسكري على الرئيس السابق محمد مرسي في صيف 2013.

وتنتقد منظمات حقوقية محلية ودولية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وتقول إنهم لا يتمتعون بحقوقهم القانونية والقضائية، بينما تقول السلطات إنها تكفل لهم كافة الحقوق.

وكان رفض محاكمة المدنيين عسكريًا من بين المطالب التي نادى بها المتظاهرون المصريون، عقب ثورة 25 يناير/كانون ثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك (1981-2011).