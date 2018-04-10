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سياسة

ماكرون: قرار بتوجيه ضربات في سوريا خلال أيام

10/4/2018

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء إن قرارا بشأن تنفيذ ضربات عسكرية على منشآت أسلحة كيماوية سورية سيتخذ خلال أيام بعد مزيد من المشاورات مع الولايات المتحدة وبريطانيا

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "العنصر الثالث هو الخطوط الحمراء التي حددتها فرنسا. هذه الخطوط الحمراء التي اتفقت عليها قوى أخرى، لا علاقة لها بالمناقشات الدائرة في مجلس الأمن الدولي".

وأضاف "في هذا السياق، سنواصل تبادل المعلومات الفنية والاستراتيجية مع شركائنا ولاسيما بريطانيا وأمريكا، وسوف نعلن قرارنا خلال الأيام المقبلة".

وأوضح أنه إذا تقرر توجيه ضربات فلن تستهدف حلفاء الحكومة السورية أو أي شخص بعينه، لكنها ستستهدف منشآت الحكومة السورية الكيماوية.        

من جانبه قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن بلاده لن تتأخر في المشاركة بعمل عسكري مع حلفائها (لم يحددهم) ضد نظام بشار الأسد إذا استدعى الأمر.

وكان بن سلمان يرد على سؤال بشأن تصريحات سابقة له، قال فيها إن الأسد باق في السلطة، وما إذا كانت بلاده ستشارك في ضربات عسكرية فرنسية وأمريكية ضد النظام في حال تم اتخاذ قرار بذلك. 

المصدر : الأناضول + رويترز
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