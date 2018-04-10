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سياسة

فيتو روسي ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن سوريا

10/4/2018

استخدمت روسيا اليوم الثلاثاء حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أمريكي بمجلس الأمن الدولي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق جديدة لتحديد المسؤولية عن هجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا.

وأيدت 12 دولة من أصل 15 مشروع القرار الأمريكي في حين انضمت بوليفيا إلى روسيا في التصويت ضد مشروع القرار وامتنعت الصين عن التصويت.

وقالت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي أمام المجلس قبل التصويت "هذا القرار هو الحد الأدنى الذي يتعين على المجلس القيام به للرد على الهجوم" في إشارة إلى تقارير عن هجوم بالغاز السام في دوما بسوريا.

كما أخفقت محاولة روسية بشأن تشكيل آلية للتحقيق في الهجوم الكيماوي في سوريا بعدما حصل مشروع القرار الذي طرحته على تأييد ستة أصوات فقط.

وصوت سبعة أعضاء ضد المسودة بينما امتنع اثنان عن التصويت.

ولكي يصدر قرار في مجلس الأمن فإنه يحتاج لتأييد تسعة أصوات مع عدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لحق النقض.

وتبحث الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى القيام بعمل عسكري ردا على الهجوم الذي وقع يوم السبت الماضي.        

المصدر : رويترز
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