تعرف على سبب إلغاء ترمب زيارته إلى أمريكا اللاتينية

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الامريكي دونالد ترمب، ألغى جولة إلى أمريكا الجنوبية كان من المقرر أن تقوده، الجمعة والسبت المقبلين، إلى كل من بيرو وكولومبيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، اليوم الثلاثاء، في تصريحات إعلامية، إن مايك بنس، نائب ترمب سيعوض الأخير في اجتماع قمة الأمريكيتين، المقرر الجمعة والسبت القادمين في ليما عاصمة بيرو.

وأضافت ساندرز أن الرئيس(ترمب) سيبقى في الولايات المتحدة للإشراف على الرد الأمريكي على سوريا (بشأن الهجوم الكيميائي على دوما)، ومراقبة التطورات في جميع أنحاء العالم.

وكان ترمب قد أكد أن الهجوم الكيميائي الذي نفذه النظام السوري، السبت الماضي، على مدينة دوما في ريف دمشق سيقابل بالقوة.

كما شدد، خلال اجتماعه مساء أمس الإثنين، مع القادة العسكريين في البيت الأبيض، على أنه سيتم اتخاذ قرار قوي خلال اليومين المقبلين للرد على الهجوم المذكور.

ويأتي الإعلان عن إلغاء الزيارة في اللحظة الأخيرة غداة تعبير ترمب عن غضبه إثر مداهمة عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) الإثنين مكتب محامي ترمب الشخصي مايكل كوهين الذي دفع أموالا لممثلة إباحية لقاء سكوتها بشأن علاقة سابقة مع الرئيس الأمريكي.