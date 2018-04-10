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سياسة

ترمب: أمير قطر صديق مقرب لي

10/4/2018

أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد قائلا: "إنه شخص رائع ويحظى بإعجاب شعبه".

وأضاف ترمب إنه (أمير قطر ) صديق مقرب له وأن علاقته متميزة به، وذلك في مؤتمر صحفي عقده بالبيت الأبيض الثلاثاء مع أمير دولة قطر.

وأشار ترمب إلى أنه يريد أن يتأكد من توقف تمويل الإرهاب من الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر وغيرها من البلدان.

من جانبه قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن العلاقة بين قطر والولايات المتحدة قوية ومتينة، فالشراكة الاقتصادية تزيد عن 125 مليار دولار، موضحا أنهم يهدفون لزيادتها خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن جهود مكافحة الإرهاب تنطلق من قاعدة العديد في قطر، موضحا أنه تم تحقيق نتائج جيدة، مشددا على أنه لن يتسامح مع من يمول الإرهاب.

وأضاف الشيخ تميم بن حمد معاناة الشعب السوري يجب أن تتوقف فورا، مشددا على ضرورة إيقاف مجرم الحرب الذي قتل أكثر من نصف مليون مواطن من شعبه.

المصدر : الجزيرة مباشر
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