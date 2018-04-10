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سياسة|باكستان

باكستان تطلق حملة في أنحاء البلاد للقضاء على شلل الأطفال

طفل باكستاني يتلقى جرعة تطعيم ضد الفيروس المسبب لشلل الأطفال في مدينة كراتشي
طفل باكستاني يتلقى جرعة تطعيم ضد الفيروس المسبب لشلل الأطفال في مدينة كراتشي
10/4/2018

أطلقت باكستان حملة في أنحاء البلاد هذا الأسبوع للتطعيم ضد شلل الأطفال تهدف إلى الوصول إلى 38.7 مليون طفل والقضاء على الفيروس الذي يصيب بالشلل.

وقال محمد سافدار، المنسق الوطني للحملة ضد شلل الأطفال، إن ما يقرب من 260 ألف متطوع وعامل تجولوا في أنحاء باكستان اعتبارا من الاثنين في مسعى لتطعيم أي طفل دون الخامسة في حملة تستمر أسبوعا.

وأضاف: "إننا في الواقع قريبون جدا من القضاء على المرض" مناشدا الناس التعاون مع الحملة التي تنتقل من بيت لبيت وتستمر طول الأسبوع.

وباكستان إحدى ثلاث دول فقط في العالم، إلى جانب أفغانستان ونيجيريا، تعاني من توطن الفيروس المسبب لشلل الأطفال والذي من الممكن أن يكون مميتا.

وقال سافدار إن حالة إصابة واحدة فقط بشلل الأطفال في باكستان ظهرت في عام 2018 وتم الإبلاغ عنها الشهر الماضي.

وأضاف أن عدد الحالات تراجع بشكل مطرد منذ عام 2014 عندما أفادت تقارير بظهور 306 حالات. وقال إنه كانت هناك ثماني حالات العام الماضي.

المصدر : رويترز
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