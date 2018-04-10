استقالة مستشار ترمب للأمن الداخلي

أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء استقالة، توماس بوسيرت، مستشار الأمن الداخلي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقالت المتحدثة باسم ترمب سارة ساندرز "الرئيس ممتن للواجب الذي أداه توم من أجل سلامة وأمن بلدنا العظيم، قاد توم جهود البيت الأبيض لحماية الوطن من التهديدات الإرهابية وتعزيز دفاعاتنا في المجال الإلكتروني والتعامل مع سلسلة لم يسبق لها مثيل من الكوارث الطبيعية".

يذكر أن ترمب اختار بوسيرت ليشغل المنصب في كانون أول/ديسمبر 2016، حيث قال عنه وقتها "يستطيع التعامل مع وضع الأمن الداخلي المعقد ومكافحة الإرهاب والتحديات الإلكترونية. وسيكون أصلا ثمينا في إدارتنا".

وقد أصبح بوسيرت بذلك أحدث المستقلين في البيت الأبيض.