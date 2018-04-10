ابنة الجاسوس الروسي السابق سكريبال تغادر المستشفى

أكد مسؤولون بريطانيون (الثلاثاء) أن ابنة العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال قد خرجت من المستشفى.

وقالت الدكتورة كريستين بلانشارد، المدير الطبي في مؤسسة سالزبوري الوطنية للخدمات الصحية، في مؤتمر صحفي إن خروج يوليا من المستشفى لا يعني نهاية علاجها، لكنه يعد مؤشرا مهما على أنها في طريقها للتعافي.

ومضت إلى القول إنه رغم أن سيرغي سكريبال كان يتعافى ببطء أكبر من ابنته، فإن المستشفى تأمل أن يتمكن من مغادرة المستشفى "في الوقت المناسب".

ويأتي الإعلان عن خروج يوليا من المستشفى بعد أكثر من شهر من تعرضها للتسميم مع والدها بغاز أعصاب.

وعُثر على سكريبال (66 عاما) وابنته (33 عاما) فاقدي الوعي على مقعد في مدينة سالزبري في جنوب إنجلترا وظلا في حالة حرجة لأسابيع حتى بدأت صحتهما تتحسن سريعا.

وتقول بريطانيا إنهما تعرضا للتسميم بغاز أعصاب من فئة لها استخدامات عسكرية واتهمت روسيا بالمسؤولية. ونفت موسكو أي علاقة لها بالحادث الذي أدى إلىتدهور علاقاتها مع الغرب إلى أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة.

وأصدرت يوليا بيانا في الأسبوع الماضي ذكرت فيه أن حالتها تتحسن يوما بعد يوم.