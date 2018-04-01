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سياسة

هآرتس: ابن سلمان وكوشنر أمضيا ساعات لبحث "صفقة القرن"

1/4/2018

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن جاريد كوشنَـر، مستشار الرئيس الأمريكي وصهـرَه أمضى ساعات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في واشنطن، لبحث ما يسمى بصفقة القرن.

وقالت الصحيفة إن كوشنر كرس في الأسبوع الماضي أمسيتين لمحادثات مطولة مع الأمير محمد بن سلمان.

وقبل أسبوع من ذلك، استضاف كوشنر والمبعوث الأمريكي جيسون غرينبلات اجتماعا ضم ممثلين من عشرين دولة، بما فيها إسرائيل وعدد من الدول العربية، بينما قاطعته السلطة الفلسطينية.

ونقلت هآرتس عن مصدر رفيع في البيت الأبيض قوله، إنه لا يوجد بعد جدول زمني للإعلان عن الخطة، وأن من الاعتبارات التي ستؤثر على موعد النشر، الوضعَ السياسي في إسرائيل، والوضع الأمني في غزة والضفة الغربية، وردود العالم العربي على قرار ترمب المتوقع بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

ونقلت هآرتس عن مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى أن الخطة الأمريكية ستتضمن عناصر لا يرغب نتنياهو في الموافقة عليها، ومنها إعلان أبوديس عاصمة لفلسطين، وتجميدُ البناء خارج الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية المحتلة.

المصدر : صحافة إسرائيلية
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