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سياسة|السعودية

صنداي تايمز: الحلف بين آل سعود والوهابية انكسر

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
1/4/2018

قالت صحيفة صنداي تايمز البريطانية إن أعداء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يتجمعون بعدما جعل من نفسه حاكما فردا وأنهى نمط الحكم التوافقي الذي كان سائدا، وفق مصدر للصحيفة.

وأضاف الصحيفة في تقرير لها اليوم إن الحلف الذي تأسست عليه المملكة بين آل سعود والمؤسسة الوهابية التقليدية انكسر، مشيرة إلى أن السلطة تتركز في يد الأمير الذي أحدث تغييرات كبيرة في بنية الحكومة السعودية.

وقالت الصحيفة إن حملات الاعتقال التي طالت أمراء ورجال أعمال وعلماء دين وقادة رأي في المملكة خلقت لولي العهد السعودي الكثير من الأعداء.

ونقلت التايمز عن خبير حقوقي أن تلك الاعتقالات، ذات الدوافع السياسية على ما يبدو، هي علامة أخرى على أن محمد بن سلمان ليس لديه اهتمام حقيقي بتحسين سجل بلاده في مجال حرية التعبير وحكم القانون.

المصدر : الجزيرة + صحف بريطانية
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