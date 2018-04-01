شاهد: دبلوماسيون روس مطرودون يعودون من أمريكا

هبطت في مطار فنوكوفو على أطراف موسكو (الأحد) طائرة يستقلها دبلوماسيون روس طردتهم الولايات المتحدة بصحبة عائلاتهم.

وشوهدت عشرات الصناديق الضخمة أثناء إنزالها من الطائرة الروسية.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الاثنين) الماضي بطرد 60 روسيا من الولايات المتحدة وإغلاق القنصلية الروسية في سياتل كرد فعل على اتهام موسكو بالضلوع في هجوم بغاز للأعصاب ضد جاسوس روسي سابق وابنته في بريطانيا الشهر الماضي.

وردت موسكو (الخميس) الماضي بطرد 60 دبلوماسيا أمريكيا وإغلاق القنصلية الأمريكية في سان بطرسبرغ ثانية كبرى المدن الروسية.

وفي اليوم التالي (الجمعة) طردت موسكو 59 دبلوماسيا من 23 دولة وقالت إنها تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراء ضد أربع دول أخرى.