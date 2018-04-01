شاهد: الصين تطلق 3 أقمار صناعية عالية الدقة لمراقبة الأرض

أطلقت الصين، السبت، ثلاثة أقمار صناعية للتصوير من طراز قاوفن-1 " Gaofen-1″ في إطار مشروع البلاد لرصد الأرض بتقنية عالية الوضوح.

وأُطلقت الأقمار الصناعية (Gaofen-1 02، Gaofen-1 03 وGaofen-1 04) على متن الصاروخ الحامل من طراز (لونغ مارش فور سي Long March 4C) عند الساعة 11:22 صباحًا بتوقيت بيجين.

وتم الانطلاق من مركز إطلاق الأقمار الصناعية في تاييوان بمقاطعة شانشي شمال البلاد، حيث كانت هذه المهمة رقم 270 للصاروخ الحامل لونغ مارش.

ووفقا لما ذكره باي تشاو قوانغ، المدير العام للأقمار الصناعية بأكاديمية الصين لتكنولوجيا الفضاء، فإن العمليات تسير على ما يرام.

وبوصفها أقمار صناعية للتصوير بتقنية عالية الوضوح تصل دقتها إلى التقاط صورة من على بُعد مترين، سيتم استغلالها في عدة مجالات من بينها التحذير من الكوارث والحماية البيئية وبناء البنية التحتية والنقل والاستجابة للطوارئ.

ومدى عُمر هذه الأقمار التي صممتها شركة "سبيس سات تشاينا" يصل إلى ستة أعوام، وستعمل هذه الأقمار جنبًا إلى جنب مع قمر آخر من الطراز ذاته أطلق في وقت سابق.

ومنذ بداية مشروع قاوفن في 2013، تحصل الصين على رؤية أكثر وضوحًا للكوكب.