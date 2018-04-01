البث الحي
سياسة|مصر

دفاع ابنة القرضاوي يقول إن حالتها "متدهورة" في الحبس الانفرادي

علا ابنة الشيخ يوسف القرضاوي وزوجها حسام خلف القيادي بحزب "الوسط" المصري
علا ابنة الشيخ يوسف القرضاوي وزوجها حسام خلف القيادي بحزب "الوسط" المصري
1/4/2018

قالت هيئة الدفاع عن "علا"، ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (الأحد) إن حالتها الصحية "متدهورة في الحبس الانفرادي" بمصر.

جاء ذلك في بيان لهيئة الدفاع عن علا (56 عامًا)، وزوجها حسام خلف (58 عامًا) القيادي بحزب "الوسط" (معارض)، نقلته حملة "الحرية لعلا وحسام" (حقوقية إلكترونية تهتم بقضيتهما) عبر صفحتها على "فيسبوك"، وهو ما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية بشأنه.

وقررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة جنوبي القاهرة (الأحد) تجديد حبس علا القرضاوي 45 يومًا، على ذمة القضية.

وأفاد البيان أن "علا" تم وضعها في قفص زجاجي، ولم تتحدث لمحاميها.

وأضاف أن محاميها "أثاروا مسألة تدهور حالتها الصحية، التي برزت بوضوح من خلال وزنها الذي خسرته في الحبس الانفرادي، لمدة 275 يومًا".

وتابع: "ترفض السلطات المصرية الزيارات العائلية وزيارات المحامين لعلا".

ودعت عائلة علا وحسام الحكومة المصرية للإفراج عنهما فورًا، بلا قيد ولا شرط، وفق البيان.

وفي يونيو/ حزيران 2017، أوقفت السلطات المصرية، علا وحسام، إثر اتهامهما بـ "الانتماء لجماعة أُسست مخالفة للقانون (تقصد جماعة الإخوان)، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة"، ومنذ ذلك الحين يُجدد حبسهما بشكل دوري.

وتلك التهم سبق أن نفاها الاثنان وهيئة الدفاع عنهما.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية حول الحالة الصحية لعلا القرضاوي أو زوجها؛ غير أنها اعتادت تأكيد أنها تقدم الرعاية الصحية لكل السجناء من دون تمييز.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

مصر.. حبس "بلطجي" قتل سيدة حرقا لإبلاغها عنه في جريمة سابقة

توفيت السيدة متأثرة بالحروق التي أصابتها (أرشيفية)

وفاة الحقوقي المصري حافظ أبو سعدة

حافظ أبو سعدة (موافع التواصل)

ليبرمان يزعم: حماس طورت صواريخ كروز وقنابل عنقودية

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان

فرنسا.. سجن إمام مسجد 18 شهرا

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد ديرمانين (روتيرز)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)