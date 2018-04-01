خالد مشعل: صفقة القرن لن تمر وستسقط

قال خالد مشعل الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، إن صفقة القرن (طرح أمريكي لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي) لن تمر وستسقط.

جاء ذلك في كلمة مشعل على هامش مشاركته في احتفاء جماعة الإخوان المسلمين، الأحد، بالذكرى التسعين لتأسيسها (22 مارس/آذار 1928) بمصر، تحت عنوان تسعون عاماً من العطاء، بمدينة إسطنبول التركية.

وفي كلمته، قال مشعل إن الوضع الفلسطيني صعب، مشيرا إلى الانقسام، وحصار غزة، والضغط الهائل على الضفة والقدس فيما الأمة منشغلة في أزماتها.

وأشار إلى أن إسرائيل كانت تعتقد في مثل هذه الظروف أن تكتب السطر الأخير في القضية الفلسطينية بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، واصفا توجه واشنطن لنقل سفارتها (قرار في ديسمبر/ كانون أول الماضي) للقدس في مايو/أيار المقبل بأنه اختبار كبير للأمة الإسلامية.

واستدرك قائلا "والله سنهزم إسرائيل وسنطهر القدس بإذن الله، والقدس ستظل قدسنا لا حق لإسرائيل فيها".

وتابع قائلا "أما صفقة القرن تعلن أم لا تعلن تؤجل أم لا تؤجل، فلن تمر، ستسقط كما سقطت كل المشاريع"، مضيفا أن "بعض الناس يخشون علينا ويسألون: هل لديكم قدرة على وقف صفقة القرن؟، ونحن نجيب: صفقة القرن أعجز من أن تقف أمام إرادة فلسطين".

وأشاد مشعل بمؤسس جماعة الإخوان حسن البنا (14 أكتوبر/ تشرين أول 1906 – 12 فبراير/ شباط 1949م)، في الذكرى التسعين لتأسيس الإخوان، مضيفا "نهنئ أنفسنا (أيضا) فنحن من ثمرات الإخوان ولا فخر".

ووجه الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، نصيحة لمن اعتبرهم خصوما وأعداء للإخوان، قائلا إن "الجماعة تصيب وتخطئ وجماعة من المسلمين وليست معبرة عنهم ومن حق الجميع الاختلاف معها وانتقادها والمنافسة"، مستدركا "لكن ذلك يكون بإنصاف وشرف فليس من الحق إقصاء الإخوان".