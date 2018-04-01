تلاسن بين أردوغان ونتنياهو بعد استشهاد فلسطينيين بغزة

في معرض رده على انتقاد رئيس الوزراء الإسرائيلي لعملية "غصن الزيتون"، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "أنت ضعيف جداً، نحن نكافح الإرهابيين، لكن ذلك لا يعنيك، لأنكم دولة إرهاب".

وجاءت تصريحات أردوغان هذه في كلمة ألقاها أمام حشد من أنصار حزب العدالة والتنمية بولاية أضنة جنوبي البلاد.

وأوضح أردوغان أنّ على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الكف عن مناكفة المظلومين، ودعاه إلى التزام الصدق، مبيناً أنه لن يتلقى من تركيا رداً إيجابياً ما لم يكن صادقاً.

وتابع قائلاً: "ليس هناك من يحبك بصدق في هذا العالم. لقد كان الرد الدولي في الأمم المتحدة على خطوتك المتعلقة بالقدس واضحًا. لا يغُرَّنك امتلاكك أسلحة نووية؛ فهي قد لا تعمل عند الحاجة إليها".

من جانبه رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي صباح اليوم (الأحد) الهجوم الذي شنه الرئيس التركي على إجراءات الجيش الإسرائيلي قرب السياج الأمني المحيط بقطاع غزة أول أمس الجمعة.

وقال نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي "هو أكثر الجيوش في العالم أخلاقا ولن يقبل المواعظ ممن يقوم على مر السنين بقصف السكان المدنيين من دون تمييز".

وكتب نتنياهو في تغريدة له على تويتر: "هذه هي الطريقة التي تختارها أنقرة لإحياء الأول من أبريل/نيسان الذي يعرف في العالم بكذبة نيسان".

وكان الرئيس التركي قد اتهم أمس السبت إسرائيل بارتكاب ما وصفه بهجوم غير إنساني، واعتبر أن إسرائيل سوف تلقى جزاءها على ما تقوم به من ظلم تجاه الفلسطينيين.

واستشهد 15 فلسطينيا على الأقل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المسيرة التي جرت أول أمس الجمعة في قطاع غزة. وتقول إسرائيل إن مقتل الفلسطينيين جاء نتيجة رد قواتها على أعمال الشغب على طول السياج الأمني المحيط بالقطاع.