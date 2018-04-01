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سياسة|الفاتيكان

بابا الفاتيكان: المسالمون بغزة قتلوا في الأرض المقدسة

بابا الفاتيكان دعا في عظته بمناسبة عيد القيامة إلى السلام في الأرض المقدسة
بابا الفاتيكان دعا في عظته بمناسبة عيد القيامة إلى السلام في الأرض المقدسة
1/4/2018

دعا بابا الفاتيكان في عظته بمناسبة عيد القيامة إلى السلام في الأرض المقدسة بعد يومين من استشهاد 15 فلسطينيا على الحدود بين إسرائيل وغزة، قائلا إن الصراع "لم يسلم منه المسالمون".

وأطلق البابا فرنسيس (الأحد) مناشدته خلال عظته التي تحمل عنوان "إلى المدينة والعالم" من الشرفة الرئيسية بكاتدرائية القديس بطرس لآلاف الأشخاص في الساحة المزينة بالورود حيث كان قد ترأس قداسا.

كما حث على نهاية "للمذبحة" في سوريا وطالب بالسماح بدخول إمدادات الإغاثة، ودعا إلى السلام في جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وكان البابا فرنسيس يشير بشكل مباشر على ما يبدو إلى المواجهات التي وقعت في غزة (الجمعة) الماضي، داعيا إلى "مصالحة في الأرض المقدسة التي تعاني أيضا في هذه الأيام من جراح الصراع المستمر الذي لم يسلم منه المسالمون".

ورفض وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي دعوات بإجراء تحقيق في مقتل فلسطينيين على يد قوات الجيش خلال مظاهرة  على الحدود بين إسرائيل وغزة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي فيدريكا موغيريني وزعماء آخرون إلى إجراء تحقيق مستقل في إراقة الدماء في غزة.

كما دعا البابا أن يعم السلام "العالم أجمع بداية من سوريا الحبيبة التي تعاني منذ فترة طويلة والتي تنهك شعبها حرب لا نهاية لها على ما يبدو".

وقال "في عيد القيامة هذا، ليضيء نور المسيح ضمائر جميع المسؤولين السياسيين والعسكريين لكي يُوضع حدٌّ فوريّ للإبادة القائمة".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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