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سياسة

السعودية توقع اتفاقا لشراء 48 مقاتلة "تايفون" من بريطانيا

9/3/2018

أعلنت مجموعة الصناعات الجوية والدفاعية البريطانية أن بريطانيا والسعودية وقعتا اتفاقا لشراء 48 مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون".

ووقعت مذكرة النوايا بين البلدين بعد لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع، ووزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون.

وتمتلك السعودية بالفعل 72 مقاتلة تسلمت آخر طائرة منها عام 2017. وتخدم الطائرة في القوات الجوية لست دول بالإضافة إلى بريطانيا والسعودية وهي: قطر وعمان وألمانيا والنمسا وإسبانيا وإيطاليا. وبدأ العمل في تصنيع 12 طائرة طلبتها الكويت.

وبدأ بن سلمان زيارة إلى بريطانيا الأربعاء الماضي استهلها بلقاء مع الملكة إليزابيث الثانية ثم التقى برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وسط انتقادات من جماعات حقوقية للحرب في اليمن التي يخوضها تحالف بقيادة السعودية.

ودافعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن العلاقات الدفاعية بين البلدين وقالت إن جميع مبيعات الأسلحة خاضعة لقواعد دقيقة، لكن متحدثا باسمها قال إنها تحدثت أيضا وبشكل مباشر مع ولي عهد السعودية عن القلق من الأزمة الإنسانية في اليمن.

المصدر : رويترز + مواقع فرنسية
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