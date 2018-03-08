محكمة مصرية تقبل التصالح مع أحمد عز في "تراخيص الحديد"

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، حكما بانقضاء الدعوى الجنائية وذلك كأثر رتبّه القانون للتصالح، مع كل من رجل الأعمال المصري أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق.

كما أمرت المحكمة برفع اسمي المتهمين من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك فيما يتعلق بإعادة محاكمتهما في القضية المعروفة إعلاميًا في مصر بـ"تراخيص الحديد".

وجاء الحكم بانقضاء الدعوى في ضوء ما تسلمته المحكمة من قرار رسمي يفيد موافقة اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، على التصالح مع أحمد عز في القضايا المتعلقة به، مقابل سداده مبلغ مليار و 700 مليون جنيه مصري (نحو 96.6 مليون دولار) .

وكانت محكمة النقض قد قضت في ديسمبر/كانون الأول 2012، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد "غيابيًا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.

وسبق وأن أدانت محكمة جنايات القاهرة المتهمين الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.

وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه (37.5 مليون دولار) وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليار و414 مليون جنيه (80.34 مليون دولار) وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.

وجاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" أن كلا من رشيد محمد رشيد، وعمرو محمد عسل، وأحمد عبد العزيز عز، قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام.

وأشارت النيابة إلى انها تلقت بتاريخ 7 فبراير/شباط 2011 عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير الأسبق رشيد وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) بـ"المجان" للشركات المملوكة لـ أحمد عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثل تربيحًا للغير على حساب المال العام، وإضرارًا متعمدًا به.

كما نسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، ما ألحق ضرًرا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه (37.5 مليون دولار) تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.