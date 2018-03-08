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سياسة

متحف الهولوكوست بواشنطن يسحب أرفع جوائزه من زعيمة ميانمار

زعيمة ميانمار, أونغ سان سو تشي
زعيمة ميانمار, أونغ سان سو تشي
8/3/2018

سحب متحف الهولوكوست التذكاري في واشنطن، أرفع جوائزه لحقوق الإنسان التي منحها لزعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي، لعدم إدانتها "الحملة الوحشية" لجيش بلادها ضد مسلمي الروهينغا.

وتواجه سو تشي، التي كانت رمزًا للديمقراطية في وقت من الأوقات، حملة إدانة دولية بسبب معاملة ميانمار لأقلية الروهينغا المسلمة، حيث صنفتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة بأنها "تطهير عرقي".

وحصلت سو تشي على جائزة "إيلي فيزل" عام 2012 تقديرًا "لمقاومتها الطويلة للديكتاتورية العسكرية" و"الدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان لكل شعب ميانمار"، حسبما ذكر المتحف في خطاب موجه لسو تشي في موقعه الإلكتروني.

وجاء في الخطاب "كنا نأمل أن تقومين، بصفتك شخصاً نحتفل به نحن وكثيرون آخرون لالتزامكم بالكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان العالمية، بشيء لإدانة ووقف الحملة العسكرية الوحشية وللتعبير عن التضامن مع شعب الروهينغا المستهدف".

وفر حوالى 700 ألف مسلم من الروهينغيا إلى بنغلاديش بعد أن شن جيش ميانمار هجمات ضد مسلمي الروهينغا في ولاية راخين (أراكان) شمالي البلاد يوم 25 أغسطس/آب.

وتقدم الجائزة سنويًا منذ عام 2011، وحصلت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على تلك الجائزة عام 2017.

وحصلت سو تشي على جائزة نوبل للسلام عام 1991 بسبب كفاحها المستمر منذ عقود من أجل الديمقراطية في ميانمار، ولكن كانت هناك دعوات لتجريدها من الجائزة في الأشهر الأخيرة.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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