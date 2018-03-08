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سياسة|سريلانكا

شاهد: سريلانكا ترفع حظر التجوال بعد أيام من العنف ضد المسلمين

8/3/2018

رفعت السلطات في سريلانكا بشكل مؤقت حظر التجوال في مدينة كاندي بوسط البلاد بعد أيام من أعمال العنف التي قام بهذا بوذيون ضد الأقلية المسلمة في المدينة.

وكانت مجموعات من البوذيين قد هاجموا مساجد ومتاجر وشركات ومنازل يملكها مسلمون في كاندي بوسط البلاد، بعد شجار بين عدد من المسلمين والبوذيين مطلع هذا الأسبوع، الأمر الذي دفع الرئيس مايتريبالا سيريسينا إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وقال أصحاب متاجر في كاندي إنهم فروا من الهجمات هناك بسبب نقص وجود الشرطة في المدينة.

وقال قائد الجيش في المنطقة اللواء روكمان دياس إن الأوضاع في كاندي أصبحت أكثر هدوءا مساء الأربعاء وصباح الخميس، لكنه أضاف أن حالة الطوارئ ستُفرض من جديد مساء الخميس.

وشهدت سريلانكا تصاعدا في التوترات بين المسلمين والبوذيين خلال السنوات الأخيرة مع تزايد نشاط جماعات بوذية متطرفة تتهم المسلمين بتخريب مواقع أثرية بوذية وإجبار بعض البوذيين على اعتناق الإسلام، وهو ما تنفيه المنظمات الإسلامية.

وتعيش في سريلانكا أغلبية بوذية، إضافة إلى أقليات من الهندوس التاميل، والمسلمين، والمسيحيين.

المصدر : رويترز
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