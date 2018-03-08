شاهد: بوذيون يحرقون متاجر ومنازل مسلمين في سريلانكا

اندلع العنف الديني في تلال وسط سريلانكا، الأربعاء، بالرغم من حالة الطوارئ، واجتاح بوذيون مدنا وقرى وأحرقوا منازل مسلمين ومتاجر وشركات، ما أسفر عن محاصرة ضحايا داخل مساجد.

وأمرت الحكومة بحجب شبكات وسائل الإعلام الاجتماعية الشعبية في محاولة لمنع العنف من الانتشار، ونشر آلاف من رجال الشرطة والجنود في أنحاء المناطق الأكثر تضررًا.

وفرضت الشرطة حظر تجوال في معظم أرجاء المنطقة، الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي، في محاولة لتهدئة الوضع.

ويملك المسلمون العديد من المتاجر الصغيرة في سريلانكا. وقد ساءت العلاقات بين البوذيين والمسلمين في السنوات الأخيرة وسط صعود الجماعات البوذية المتشددة.

وتتهم جماعات بوذية المسلمين بإجبار الناس على الدخول في الإسلام وتدمير المواقع البوذية المقدسة.

وقال أحد سكان المنطقة إن "غوغاء" بوذيين هاجموا بلدتين في التلال الوسطى، واجتاحوا مسجدين وبعض المحلات المملوكة للمسلمين، الأربعاء.

وقال مسؤول في شركة إنترنت إن الحكومة أمرت بحجب شبكات وسائل الإعلام الاجتماعية الشعبية في المناطق القريبة من العنف وإبطائها بشكل كبير في بقية أنحاء البلاد.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته في إطار سياسة الشركة، أن الأمر يتعلق بفيسبوك وإنستغرام وفايبر وواتساب.

وبدا أن بعض هذه الشبكات محجوبة في العاصمة كولومبو، في حين أن بعضها الآخر يعمل بشكل متقطع وبطيء جدًا.

وأعلن الرئيس ميثريبالا سيريسينا حالة الطوارئ، يوم الثلاثاء، على الرغم من أنه بعد مرور يوم لم تتضح تفاصيل المرسوم بعد.

وبينما غمرت التلال الوسطى بالجنود وأفراد الشرطة الذين يأمرون الناس بترك الشوارع، يبدو أنه لم يتغير سوى القليل، إن وجد، في غيرها من الأماكن في البلاد.

وفي حين أن المسؤولين الحكوميين لم يتهموا مباشرة المتطرفين البوذيين بالوقوف وراء أعمال العنف، فقد بدا أن تصريحات كثيرة تستهدفهم.

وقال الوزير رؤوف حكيم، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس إن الحكومة "ستعمل بشكل صارم ضد المجموعات التي تحرض على الكراهية الدينية".

جاء إعلان الطوارئ بعد اجتياح "غوغاء" بوذيين لبلدات خارج كاندى وحرق ما لا يقل عن 11 متجرًا ومنزلًا لمسلمين.

وجاءت هذه الهجمات بعد أنباء عن مقتل رجل بوذي على يد مجموعة من المسلمين.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على الحشود، وأعلن فيما بعد حظر تجوال في البلدة.

وانقسمت سريلانكا منذ فترة طويلة بين الأغلبية السنهالية، التي يتألف معظمها من البوذيين، والأقلية التاميلية من الهندوس والمسلمين والمسيحيين.

ومازالت البلاد تعاني بشدة بسبب حربها الأهلية في الفترة 1983-2009 عندما حارب متمردو التاميل من أجل إقامة وطن مستقل لهم.

وفي حين سحق المتمردون في نهاية المطاف، فإن الانقسام بين البوذيين والمسلمين ترسخ في السنوات الأخيرة.