شاهد: العثور على مائة جثة متحللة في الموصل القديمة

لا تزال جثث عدد كبير من مسلحي تنظيم الدولة والمدنيين ملقاة وسط حطام المدينة القديمة في الموصل، بعد انتهاء الصراع بشهور.

هناك نحو مائة جثة، بعضها مقطع، في محيط قطاع لا يتجاوز الخمسمائة متر في منطقة الميدان قرب نهر دجلة- آخر المناطق التي تمركز فيها مسلحو تنظيم الدولة في يوليو/تموز 2017.

ويبدو أن معظم الجثث تخص مسلحين بالنظر إلى ملابسهم العسكرية وقطع الأسلحة حولهم، لكن الجثث من بينها نساء وأطفال وكبار سن أيضًا.

عدد من المسلحين القتلى كان لا يزال يرتدي أحزمة ناسفة، وبعضهم سحقته مركبات.

المنطقة عانت من دمار بالغ خلال الأسابيع الأخيرة من المعركة، حيث تحولت مناطق سكنية بأكملها إلى رماد.

ثمانية أشهر مرت منذ انتهاء المعارك غير أن الجثث لا تزال ترقد في الطرقات.

وأرجع مسؤولون في مكتب حاكم نينوى باللائمة في تأخر جمع تلك الجثث على نقص التمويل، غير أن عددًا من المتطوعين المدنيين بدؤوا في رفع الجثث.

المتطوعون يقولون إن الشرطة غالبًا ما توقفهم، تسألهم عن سر اهتمامهم الشديد بجثث مسلحي تنظيم الدولة.

وسط شارع جانبي، كانت هناك 3 جثث في أكياس- أحدهم وضع الجثث في أكياس لكنه تركها في الشارع.

وقال عمدة المنطقة فارس عبدالرزاق ضانون، إن الجثث تمثل خطرًا على الصحة العامة وينبغي إزالتها من الطرقات على وجه السرعة.