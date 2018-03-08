شاهد: إنقاذ صبي وطفلة حييْن من بين الأنقاض بالغوطة

أظهر مقطع مصور لمنظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) الأربعاء، رجال إنقاذ ينقذون صبيا وطفلة من بين الركام ومن تحت ركام المنازل المدمرة في غوطة دمشق الشرقية.

وقالت "الخوذ البيضاء" إنه تم إنقاذ الصبي يوم الأربعاء بينما تم انقاذ الطفلة يوم الثلاثاء في عربين بالغوطة الشرقية.

وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، مساء الثلاثاء، أن الهجمات التي وقعت في الغوطة الشرقية أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص يوم الإثنين، ما يجعله أكثر الأيام دموية منذ أن طالب مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار الشهر الماضي.

وتجاهلت قوات النظام السوري وقف إطلاق النار الذي فرضته الأمم المتحدة وواصلت هجومها على المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة، بحسب منظمات حقوقية.

وتقدر الأمم المتحدة أن 400 ألف شخص محاصرون بسبب الحصار الذى يفرضه النظام على المنطقة.