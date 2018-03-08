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سياسة|أمريكا

سوء السلوك الجنسي يطيح برئيس "الغابات الأمريكية"

توني توك رئيس إدارة الغابات الأمريكية المستقيل
توني توك رئيس إدارة الغابات الأمريكية المستقيل
8/3/2018

استقال توني توك رئيس إدارة الغابات الأمريكية أمس الأربعاء وسط تحقيق بشأن اتهامات له بالسلوك الجنسي المشين.

وقال توك في رسالة بالبريد الإلكتروني للعاملين في إدارة الغابات "كنت صادقا خلال المقابلة لكن لا يمكنني أن أكافح كل معلومة خاطئة ترد في وسائل الإعلام الإخبارية".

وأضاف أنه قرر "أن المطلوب مني الآن هو أن أستقيل من منصب رئيس إدارة الغابات وأفسح المجال لرئيس جديد يضمن نجاح الوكالة وكل العاملين بها في المستقبل".

وتجري وزارة الزراعة الأمريكية، التي تتبع إدارة الغابات لها، التحقيق الذي قال برنامج (نيوز أور) على قناة (بي.بي.إس) إنه يتركز على علاقة توك بموظفات تحت إمرته قبل أن يصبح رئيسا للوكالة.

وتشرف إدارة الغابات على 154 غابة و20 بستانا ويعمل بها نحو 28 ألف شخص.

وذكر البرنامج التلفزيوني الأسبوع الماضي أن هناك شكاوى واسعة النطاق من نساء في إدارة الغابات بشأن التحرش الجنسي في الوكالة.

وردا على التقرير التلفزيوني قال دان جيرون المسؤول في إدارة الغابات إن الوكالة الاتحادية اتخذت خطوات لمعالجة القضية لكن "أمامنا المزيد من العمل".

المصدر : رويترز
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