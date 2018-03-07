قتلى في تحطم طائرة روسية بالشيشان

قتل أكثر من 5 أشخاص في تحطم طائرة هليكوبتر في منطقة الشيشان الروسية، وفق ما أفادت وكالة الإعلام الروسية اليوم الأربعاء.

وأوضحت وكالات أنباء روسية، أن الطائرة كانت تقل نحو 9 أشخاص.

وكانت طائرة نقل روسية تحطمت عند الهبوط في قاعدة حميميم الروسية في سوريا أمس الثلاثاء ما أدى إلى مقتل 32 شخصا كانوا على متنها كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالات الأنباء الروسية "تحطمت طائرة نقل من طراز أنطونوف ان-26 في مطار حميميم.. وبحسب المعطيات الأولية كانت تقل 26 راكبا وستة من أفراد الطاقم".

وأوضحت أن "الكارثة وبحسب المعلومات الأولية ناجمة كما يبدو عن عطل تقني" مشيرة إلى أن الطائرة تحطمت على بعد 500 متر من مدرج الهبوط في القاعدة الروسية وأنه لم يتم استهدافها بقصف.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2016 تحطمت طائرة توبوليف تو-154 تقل أفرادا من فرقة الجيش الأحمر الموسيقية في البحر الأسود بعيد إقلاعها من ادلر (جنوب) ما أوقع 92 قتيلا.