شاهد: مظاهرات مناهضة وحملة دعائية للسعودية في استقبال ابن سلمان في لندن

شهدت الشوارع المحيطة بمقر رئاسة الوزراء البريطانية في العاصمة لندن وقفات لمعارضين ومؤيدين لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي بدأ زيارة إلى لندن تستمر ثلاثة أيام.

وقال المعارضون لابن سلمان إنه يتحمل مسؤولية ما يحدث في اليمن من قتل وجرائم ترتكب بحق الشعب اليمني. وحملوا لافتات تندد بزيارته إلى بريطانيا وطالبوا حكومة لندن بوقف تعاونها مع السعودية لأن ذلك يعني دعمهم للقتل.

وستشمل الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام مقابلتين رسميتين مع الأسرة المالكة في بريطانيا ولقاء مع مسؤولي الأمن القومي وزيارة لمقر الإقامة الريفي لرئيسة الوزراء.

وذكر المتحدث باسم ماي أنها تعتزم استغلال العشاء الخاص الخميس في مقر الإقامة الريفي في تشيكرز لإثارة المخاوف بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن.

ويقاتل تحالف تقوده السعودية حركة الحوثي في اليمن، ما تسبب في ما وصفتها الأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقال المتحدث باسم ماي "يمكنكم أن تتوقعوا أن يناقشا الوضع قي اليمن، وأضاف أن رئيسة الوزراء ستعبر عن مخاوف عميقة بشأن الوضع الإنساني هناك … ومدى الجدية التي تؤخذ بها مزاعم حدوث انتهاكات للقانون الدولي الإنساني".

وكتبت إميلي ثورنبري، مسؤولة السياسة الخارجية بحزب العمال المعارض في بريطانيا، في صحيفة غارديان "مثلما جرت العادة كثيرا يتعلق الأمر بربح قذر ومحاولة مستميتة من هذه الحكومة لسد الفجوة التي سيخلفها رفض ماي البقاء في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوربي بعد الخروج منه في التجارة وفرص النمو في بريطانيا".

وعلى مدى يومين ظلت حافلات تجوب لندن وعليها لافتات تتهم بن سلمان بارتكاب جرائم حرب. فيما انتشرت لافتات أخرى في شوارع وطرق رئيسية في العاصمة وعلى سيارات أجرة ترحب بزيارة ولي العهد السعودي وتصف بن سلمان "بأنه سيجلب التغيير للسعودية".

وقال أندرو سميث من الحملة ضد تجارة الأسلحة "تيريزا ماي ربما تصدق مزاعم ولي العهد السخيفة بأنه إصلاحي وقوة للتحرر، لكن الناس في بريطانيا لا يقتنعون بسهولة. هذه الزيارة تتم لإضفاء الشرعية على دكتاتورية وحشية ولبيع الأسلحة".